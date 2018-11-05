Итальянский боксер умер через несколько дней после нокаута

Трагедией закончился бой в тайском городе Рангсит за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Итальянский боксер Кристиан Дагио скончался в больнице через несколько дней после нокаута.

Бой прошел 26 октября. Дагио встречался с тайцем Доном Паруеангом и к 12-му раунду выигрывал по очкам. Однако в последнем отрезке 49-летний боя получил несколько тяжелых ударов, после чего оказался на ринге.

Рефери сразу вызвал врачей на ринге, но боксер уже потерял сознание. Дагио был доставлен в больницу, где несколько дней повел в коме с серьезным повреждением мозга, после чего скончался, не приходя в сознание.

За долгую карьеру итальянский спортсмен успел провести 189 боев в тайском боксе и еще пять поединков в ММА. Боксерский бой был его 11-м в карьере. До этого в этом видео спорта он ни разу не проигрывал.