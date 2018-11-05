Кроссовер перевернулся после массового ДТП на МКАД в Москве. Видео

Вечером в воскресенье, 4 ноября, в юго-западной части Московской кольцевой автодороги в районе съезда в Ясенево произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.

Судя по кадрам, водитель кроссовера снизил скорость, заметив, что в левом ряду стоят две легковушки, ранее попавшие в аварию.

Через несколько мгновений в него въехало другое транспортное средство – от удара протараненный автомобиль перевернулся на бок и стал перемещаться в сторону обочины.

По дороге в него влетело еще одно легковое авто, после чего кроссовер опрокинулся на крышу, "финишировав" в таком положении.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.