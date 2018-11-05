Защита Кирилла Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста

Адвокаты главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского обжаловали продление его ареста. Как рассказал защитник журналиста Андрей Доманский, суд еще не получил отправленную апелляцию.

Ранее стало известно, что Кирилла Вышинского будут держать под стражей до 28 декабря. Доманский пояснил, что в разбирательстве дела журналиста были нарушены процессуальные нормы, а обвинение не доказало опасность более мягкой меры пресечения.

Служба безопасности Украины 15 мая этого года задержала Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене.