Любитель езды по обочине исполнил головокружительный кульбит, слетев с трассы. Видео

В минувшее воскресенье, 4 ноября, на трассе в районе города Отрадный, расположенного в Самарской области, произошла авария. Очевидец разместил в Сети запись со своего регистратора запечатлевшего момент ДТП.

На кадрах видно, что водитель "Лады" решил обогнать попутные автомобили, проехав по обочине.

В какой-то момент автомобилист не справился с управлением, легковушку занесло, и она вылетела в кювет, после чего машина неоднократно перевернулась.

"Все живы. Будьте аккуратны", — резюмировал автор ролика.