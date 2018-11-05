В Техасе молодая пара погибла через полтора часа после свадьбы

В воскресенье на юге Техаса разбился вертолет Bell 206b. В авиакатастрофе погибли пилот и молодая пара, за полтора часа до смерти вступившая в брак. Как сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте США, молодожены праздновали свадьбу на семейном ранчо.

Вертолет упал в 15 милях к северо-западу от города Ювальде. Эксперты и полиция проводят расследование, пишет РИА Новости.