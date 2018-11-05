Талантливый швейцарский горнолыжник разбился на параплане

Федерация лыжных видов спорта Швейцарии на своем официальном сайте сообщила о трагедии, которая произошла с молодым и талантливым швейцарским горнолыжником Джанлукой Барандуном.

4 ноября 24-летний спортсмен упал и разбился во время полета на параплане в местечке Шлуайне. Как отмечают швейцарские СМИ, перед приземлением Барандун выполнил поворотов вокруг своей оси, но опустился слишком низко и упал. От полученных травм он скончался на месте.

Барандун являлся членом сборной Швейцарии по горнолыжному спорту и считался перспективным. В прошлом сезоне в зачете Кубка мира он занял 17-е место в комбинации и 29-е в зачете скоростного спуска.