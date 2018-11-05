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Дело саудовского журналиста 54 минуты назад

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5 ноября 201812:25

Турецкие следователи проверяют информацию о растворении тела Хашогги в кислоте

Вице-президент Турции Фуат Октай на встрече с редакторами Анатолийского агентства в Анкаре рассказал о ходе расследования убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. По словам Октая, Турция относится к делу очень серьезно и намерена узнать имя заказчика.

"Турецкие власти пытаются установить, кто отдал приказ на убийство", - отметил он.

Прокуратура проверяет сведения о расчленении тела Хашогги, добавил Октай, а теперь есть заявление, что тело было растворено в кислоте. По сообщению газеты "Сабах", через девять дней после смерти журналиста в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, в Турцию из Эр-Рияда прилетели химик и токсиколог. Репортеры уверены, что им приказали уничтожить тело Хашогги и скрыть улики, пишет РИА Новости.

Джамаль Хашогги с 2017 года жил в США и работал на газету "Вашингтон пост". Он был известен публикациями с критикой руководства Саудовской Аравии. Он пропал второго сентября, после того, как отправился в генконсульство для оформления документов.

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб позднее заявил, что убийство Хашогги было преднамеренным. По этому делу задержаны 18 человек. Министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр пообещал придать гласности итоги расследования и судить подозреваемых на своей территории.

Мировое сообщество резко осудило убийство журналиста, призвав Саудовскую Аравию провести прозрачное расследование.

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