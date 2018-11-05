Объявлен состав сборной России на ближайшие матчи с немцами и шведами

Российский футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал список из 26 игроков, которых тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал для подготовки к контрольной игре с командой Германии и матчу Лиги наций со Шведами.

Полностью состав нашей команды, в котором перед матчами еще могут произойти изменения, выглядит следующим образом:

вратари — Андрей Лунев ("Зенит"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Антон Шунин ("Динамо");

защитники – Кирилл Набабкин и Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Федор Кудряшов и Егор Сорокин (оба — "Рубин"), Георгий Джикия ("Спартак"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче");

полузащитники – Александр Головин ("Монако"), Денис Черышев ("Валенсия"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — "Локомотив"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"),

нападающие — Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — "Зенит"), Федор Чалов (ЦСКА), Дмитрий Полоз ("Рубин").

Отметим, что товарищеский матч против команды Германии сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. А 20 ноября нашу сборную ждет заключительная встреча на групповом этапе дивизиона "B" Лиги наций со шведами в Стокгольме.