Появилось видео с места взрыва в Тель-Авиве, где погибли два человека

Очевидцы публикуют видео, снятые на месте взрыва, прогремевшего поздним вечером в минувшее воскресенье, 4 ноября, в южной части Тель-Авива — второго по величине города Израиля.

Как сообщалось ранее, взорвался автомобиль, который, как отмечают местные СМИ, стоял на светофоре на улице.

В результате инцидента погибли двое мужчин, в момент взрыва находившихся в транспортном средстве.

По предварительной информации, ЧП не имеет террористической направленности – погибшие принадлежали к преступному клану и правоохранительные органы уже отрабатывают криминальную версию произошедшего.