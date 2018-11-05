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5 ноября 201812:14

Появилось видео с места взрыва в Тель-Авиве, где погибли два человека

Youtube/Doron Kolbon

Очевидцы публикуют видео, снятые на месте взрыва, прогремевшего поздним вечером в минувшее воскресенье, 4 ноября, в южной части Тель-Авива — второго по величине города Израиля.

 

Как сообщалось ранее, взорвался автомобиль, который, как отмечают местные СМИ, стоял на светофоре на улице.

 

В результате инцидента погибли двое мужчин, в момент взрыва находившихся в транспортном средстве.

 

По предварительной информации, ЧП не имеет террористической направленности – погибшие принадлежали к преступному клану и правоохранительные органы уже отрабатывают криминальную версию произошедшего.

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