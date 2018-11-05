МИД Израиля: Путин и Нетаньяху могут встретиться в Париже 11 ноября

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, встретятся в Париже 11 ноября, когда во французской столице пройдут мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Возможность организации встречи двух лидеров еще обсуждается, рассказал российским журналистам заместитель гендиректора МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

По словам израильского дипломата, ему неизвестно, состоится ли точно эта встреча, передает ТАСС. Однако если ее не будет, Путин и Нетаньяху могут провести отдельные переговоры в будущем, добавил Бен-Цви.

Чуть менее месяца назад Биньямин Нетаньяху объявил на заседании своего кабинета в Иерусалиме, что договорился встретиться с Владимиром Путиным. Возможная встреча двух лидеров — первая после инцидента с российским самолетом-разведчиком Ил-20, сбитым над Средиземным морем 17 сентября. На борту сбитого самолета находились 15 российских военных, все они погибли.

Самолет был сбит системой ПВО Сирии С-200, однако в российском Минобороны возложили вину за произошедшее на Израиль: в это время израильские самолеты атаковали объекты на территории Сирии, сирийские средства ПВО вели ответный огонь, и одна из сирийских ракет попала в российский самолет. Россия после этого инцидента приняла решение об отправке в Сирию своих зенитных ракетных комплексов С-300.

По словам Алекса Бен-Цви, работа с Россией продолжается. "Нельзя сказать, что трагедии с Ил-20 не было и можно это игнорировать. Думаю, что в Париже что-то будет, а также будет потом отдельная встреча", — отметил он.

Тональность общения и риторика встреч израильских и российских дипломатов после трагедии с Ил-20 практически не изменилась, добавил Бен-Цви. Координация между министерствами иностранных дел России и Израиля, по его словам, всегда была очень активной, также дважды в год встречаются главы Советов безопасности двух государств.