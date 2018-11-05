ДНР: Киев готовит химическую провокацию в Донбассе

В Донбассе готовится масштабная провокация с применением химических отравляющих веществ для срыва назначенных на 11 ноября выборов главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и парламента ДНР. Провокацию против гражданского населения Донбасса готовят украинские спецслужбы, рассказал журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Подготовка такой провокации, по его словам, была раскрыта разведкой ДНР. Размещенные вблизи населенных пунктов в Донбассе подразделения Вооруженных сил Украины, добавил Безсонов, срочно доукомплектовывают средствами радиохимической и биологической защиты.

До этого Безсонов говорил о прибытии в Донбасс советников НАТО и кураторов иностранных частных военных компаний, передает РИА Новости. Их цель, по словам представителя ДНР — планирование терактов и провокаций для срыва предстоящих выборов.

Такие действия, отметил Безсонов, направлены на дискредитацию руководства республики и срыв предстоящих выборов. "Мы обращаемся к мировому сообществу с целью предотвращения преступлений", — добавил он.

В выборах главы ДНР примут участие пять кандидатов, включая врио главы республики Дениса Пушилина.