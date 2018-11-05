Трампа в прямом эфире назвали "расистской свиньей"

Телеведущая CNN Ана Наварро оскорбила президента США Дональда Трампа в прямом эфире CNN. Журналиста с коллегами обсуждала миграционную политику главы государства и назвала его "расистской свиньей".

Другой ведущий – Крис Куомо – указал своей оппонентке на уход об обсуждения политической логики действий главы государства, а та в ответ высказала довольно грубые слова в адрес Трампа.

Впрочем, в эфире CNN Трампа оскорбляют не впервые, ранее телеканал был вынужден прервать певицу Мадонну, которая набросилась на президента с нецензурной бранью.