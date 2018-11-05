Солисты двух музыкальных групп попались на хранении наркотиков

Полицейские Петербурга задержали солистов двух музыкальных групп по подозрению в хранении и распространении наркотиков.

У одного из задержанных нашли при себе около 8 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по части 1 стать 228, мера пресечения – подписка о невыезде.

Солист другой группы выращивал коноплю в съемной квартире. В ходе обыска полиция обнаружила и изъяла 19 кустов конопли и 800 граммов высушенной "травки". Музыканта задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, один из задержанных – солист группы "Ля-Миноръ".