Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 ноября 201813:40

На Камчатке медведь убил подростка

В Мильковском районе Камчатского края от лап медведя погиб подросток. Дикий зверь напал на двух мальчиков 13 и 15 лет, когда они шли с водозабора домой. Младшему удалось убежать, он и сообщил о случившемся, передает РИА Новости. На место происшествия прибыли два охотника, которые застрелили хищника.

Власти региона призывают жителей быть максимально осторожными: медведи еще не ушли в спячку и могут быть агрессивными.

Сейчас

12:57

ДНР: Киев готовит химическую провокацию в Донбассе

12:08

Иран: санкции США – бесполезная попытка психологического давления

11:00

Защита Кирилла Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста

09:26

Рухани: Иран продолжит продавать свою нефть

08:10

Дмитрий Медведев: санкции и протекционизм стали реальностью мировой экономики

05:56

Взрывы в Багдаде: 6 погибших

04:20

Число жертв наводнений в Италии возросло до 30

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

ДНР: Киев готовит химическую провокацию в Донбассе

ДНР: Киев готовит химическую провокацию в Донбассе

47 минут назад
Трампа в прямом эфире назвали "расистской свиньей"

Трампа в прямом эфире назвали "расистской свиньей"

45 минут назад
Жилые дома, обрушившиеся в центре Марселя, сняли на видео

Жилые дома, обрушившиеся в центре Марселя, сняли на видео

13 минут назад
Крушение "Боинга" в Индонезии: самолет разрушился, ударившись о поверхность моря

Крушение "Боинга" в Индонезии: самолет разрушился, ударившись о поверхность моря

2 часа назад
Шнур отреагировал на изнасилование дознавательницы в Уфе стихом

Шнур отреагировал на изнасилование дознавательницы в Уфе стихом

2 часа назад
Кроссовер перевернулся после массового ДТП на МКАД в Москве. Видео

Кроссовер перевернулся после массового ДТП на МКАД в Москве. Видео

2 часа назад
В Техасе молодая пара погибла через полтора часа после свадьбы

В Техасе молодая пара погибла через полтора часа после свадьбы

2 часа назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Итальянский боксер умер через несколько дней после нокаута

Итальянский боксер умер через несколько дней после нокаута

2 часа назад
Пенсионер из Волгограда лишился 600 тысяч рублей, поверив мошенникам в Интернете

Пенсионер из Волгограда лишился 600 тысяч рублей, поверив мошенникам в Интернете

3 часа назад
Фрегат "Адмирал Макаров" отправлен в Средиземное море

Фрегат "Адмирал Макаров" отправлен в Средиземное море

3 часа назад
Хачанов остановился в шаге от первой десятки рейтинга АТР

Хачанов остановился в шаге от первой десятки рейтинга АТР

8 часов назад
Пенсионерка попросила подругу о помощи и продала ее квартиру

Пенсионерка попросила подругу о помощи и продала ее квартиру

2 часа назад
"Годунов" на "России 1": точность — в деталях

"Годунов" на "России 1": точность — в деталях

15 часов назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

02.11.2018 17:57
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

31.10.2018 11:05
Отравление Скрипалей: ресторан Zizzi снова открывается

Отравление Скрипалей: ресторан Zizzi снова открывается

10 минут назад
На Камчатке медведь убил подростка

На Камчатке медведь убил подростка

14 минут назад
Солисты двух музыкальных групп попались на хранении наркотиков

Солисты двух музыкальных групп попались на хранении наркотиков

31 минута назад
Талантливый швейцарский горнолыжник разбился на параплане

Талантливый швейцарский горнолыжник разбился на параплане

47 минут назад
Киевский суд поместил под стражу экс-председателя Апелляционного суда Крыма

Киевский суд поместил под стражу экс-председателя Апелляционного суда Крыма

1 час назад
Обиженный минчанин швырнул в женщину отрезанным пальцем после отказа в кредите. Видео

Обиженный минчанин швырнул в женщину отрезанным пальцем после отказа в кредите. Видео

1 час назад
МИД Израиля: Путин и Нетаньяху могут встретиться в Париже 11 ноября

МИД Израиля: Путин и Нетаньяху могут встретиться в Париже 11 ноября

1 час назад
Турецкие следователи проверяют информацию о растворении тела Хашогги в кислоте

Турецкие следователи проверяют информацию о растворении тела Хашогги в кислоте

1 час назад
Появилось видео с места взрыва в Тель-Авиве, где погибли два человека

Появилось видео с места взрыва в Тель-Авиве, где погибли два человека

1 час назад
Иран: санкции США – бесполезная попытка психологического давления

Иран: санкции США – бесполезная попытка психологического давления

1 час назад
Говорят ученые: плакать раз в неделю полезно для психики

Говорят ученые: плакать раз в неделю полезно для психики

1 час назад
В Перми появился памятник бесплатным парковкам

В Перми появился памятник бесплатным парковкам

1 час назад
Любитель езды по обочине исполнил головокружительный кульбит, слетев с трассы. Видео

Любитель езды по обочине исполнил головокружительный кульбит, слетев с трассы. Видео

2 часа назад
Защита Кирилла Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста

Защита Кирилла Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста

2 часа назад
Сеул обсудит с Москвой визит президента Путина в Республику Корея

Сеул обсудит с Москвой визит президента Путина в Республику Корея

3 часа назад
Дмитрий Медведев: санкции и протекционизм стали реальностью мировой экономики

Дмитрий Медведев: санкции и протекционизм стали реальностью мировой экономики

5 часов назад
Боксер Мэйвезер дебютирует в ММА 31 декабря

Боксер Мэйвезер дебютирует в ММА 31 декабря

6 часов назад
В Швеции 8 человек ранены в перестрелке

В Швеции 8 человек ранены в перестрелке

7 часов назад
Взрывы в Багдаде: 6 погибших

Взрывы в Багдаде: 6 погибших

7 часов назад
Число жертв наводнений в Италии возросло до 30

Число жертв наводнений в Италии возросло до 30

9 часов назад
Россиянки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

Россиянки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

10 часов назад
В Москве сошлись в рукопашной посетители и охранники ТЦ "Европейский"

В Москве сошлись в рукопашной посетители и охранники ТЦ "Европейский"

13 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 ноября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 ноября 2018 года

14 часов назад
1 033
Американские военные объявили журналистов ВГТРК протестующими

Американские военные объявили журналистов ВГТРК протестующими

16 часов назад
День народного единства отметили не только в России

День народного единства отметили не только в России

17 часов назад
"Полуканцлер" и мини-Меркель: уйти красиво может не получиться

"Полуканцлер" и мини-Меркель: уйти красиво может не получиться

17 часов назад
В НАТО рассказали о трудностях альянса в случае войны с Россией

В НАТО рассказали о трудностях альянса в случае войны с Россией

04.11.2018 02:10
Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

02.11.2018 14:58