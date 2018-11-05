На Камчатке медведь убил подростка

В Мильковском районе Камчатского края от лап медведя погиб подросток. Дикий зверь напал на двух мальчиков 13 и 15 лет, когда они шли с водозабора домой. Младшему удалось убежать, он и сообщил о случившемся, передает РИА Новости. На место происшествия прибыли два охотника, которые застрелили хищника.

Власти региона призывают жителей быть максимально осторожными: медведи еще не ушли в спячку и могут быть агрессивными.