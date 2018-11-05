Медведев заговорил по-китайски и рассказал о "мирной войне"

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в понедельник ответил на вопросы интернет-пользователей во время конференции в студии Шанхайской медиагруппы. Вначале Медведев поприветствовал участников на китайском языке. Трансляцию конференции вел телеканал "Россия 24". Медведев посещает КНР с трехдневным визитом.

Отвечая на вопрос об американских санкциях, Дмитрий Медведев отметил, что от их введения, в конечном счёте, "пострадает и американская экономика". По словам премьера, США пытаются задушить конкуренцию с помощью протекционизма.

"Протекционизм — это, безусловно, плохое явление в мировой экономике", — заявил Медведев.

​Большинство стран придерживались ранее правил Всемирной торговой организации, подчеркнул премьер.

"Эта система не идеальна, но она работает, и она обеспечивает конкуренцию в мире, свободное развитие экономик", — отметил Медведев.

Премьер уверен в правильности позиции России, которая продолжает считать, что "ничего лучшего человечество в этой сфере не выработало".

Россия привержена политике экономической конкуренции.

"Стараемся воевать мирными средствами​​​. Только когда совсем что-то тяжелое происходит, мы, конечно, отвечаем как следует", — сказал председатель правительства России.

Медведев отметил попытки западных стран "отжать" Россию и Китай от современных цифровых технологий. Премьер подчеркнул, что РФ и КНР должны совместно защищать свои экономические интересы.

"Нас пытаются отжать, упрекая в том, что мы нарушаем чьи-то права. С этим нужно разбираться, но, в любом случае, попытки недобросовестной конкуренции в этой сфере присутствуют", — сказал Медведев.

Медведев уверен, что цифровые технологии приведут к созданию искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект определит развитие стран в текущем столетии. Поэтому мы готовы работать вместе с нашими друзьями из Китайской Народной Республики", — заявил премьер.

Председатель правительства России уверил в заинтересованности страны в "разумных" ценах на нефть и "сейчас с этим все в порядке".

"Максимально высокие цены грозят остановкой развития экономики", — отметил Медведев.

Дмитрию Медведеву понравился современный Шанхай, который в последний раз он посещал в 2008 году. По словам Медведева, город стал современным и высокотехнологичным, но "не утратил своего духа, своей специфики".