Жилые дома, обрушившиеся в центре Марселя, сняли на видео

В Сети опубликованы видео с места обрушения жилых домов во французском Марселе, произошедшего около 9 часов утра по местному времени в понедельник, 5 ноября.

Изначально сообщалось о разрушении одного четырехэтажного здания, однако ТАСС, со ссылкой на AFP, уточняет, что рухнуло два дома, стоявших по соседству.

На улицу Rue d'Aubagne, где произошел инцидент, стянуты значительные силы спасателей, полиция блокировала подступы к месту ЧП.

В настоящее время известно о двух пострадавших.

По предварительной информации, в обрушившихся строениях могло проживать до 12 человек, ведется разбор завалов.