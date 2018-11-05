Чиновница заявила детям, что государство не просило их рожать
Очередная региональная чиновница удивила общественность своим заявлением — на смену теперь уже экс-министру занятости, труда и миграции Саратовской области Наталье Соколовой пришла директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.
На встрече со старшеклассниками и студентами в Кировграде в ответ на вопрос о финансировании детских проектов в муниципалитете она заявила, что государство подрастающему поколению "в принципе ничего не должно".
"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. То есть, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности", — заявила она.
Родителей она призвала "вместе с государством вкладываться в своего ребенка", если уж они считают, что их ребенок "самый лучший, самый талантливый и самый эксклюзивный".
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram выразил сожаление по поводу высказывания своей подчиненной, отметив, что Ольга Глацких, судя по опубликованному видео, "допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи". Он намерен "запросить полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы".
По словам губернатора, он не может согласиться с заявлением Глацких: государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость, а во-вторых, безусловно, имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять.
По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, за свои высказывания о молодежи Ольга Глацких должна "немедленно извиниться перед ребятами, с которыми она общалась", а глава региона "должен сделать ей замечание, может быть, даже выговор".
Именно государство создает программы для поддержки молодежи, стимулирует рождаемость, решает демографические проблемы — это как раз государственные задачи, — заявил депутат РИА Новости.
В октябре министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова лишилась должности после заявления о том, что трех с половиной тысяч рублей в месяц "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". По ее словам, можно составить "сбалансированное, но диетическое" меню, если "гибко реагировать": ведь "в каждый сезон есть продукты, которые дешевеют, и которые дорожают", а "макарошки все время стоят одинаково".
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