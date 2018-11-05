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5 ноября 201813:59

Андрей Аршавин покидает "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" из казахстанского города Алматы на своем официальном сайте объявил, что не будет продлевать контракт с российским нападающим Андреем Аршавиным. Форвард пришел в команду весной 2016 года из краснодарской "Кубани" и провел за клуб более 100 матчей.

Отмечается, что церемония прощания футболиста с клубом и болельщиками пройдет 11 ноября на домашнем стадионе клуба "Центральный". В этот день "Кайрат" в рамках чемпионата Казахстана примет карагандинский "Шахтер".

В составе "Кайрата" Аршавин забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером чемпионата страны. Кроме того, дважды нападающий выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана.

Аршавин большую часть карьеры провел в санкт-петербургским "Зените", выступая за клуб с 2000 по 2008 годы, а также с 2012 по 2015. За это время полузащитник провел за клуб более 250 матчей и забил 60 голов.

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