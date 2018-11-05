Стих Шнура об изнасиловании дознавателя полицейскими оценили в Думе

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила свое несогласие с позицией музыканта Сергея Шнурова по инциденту с групповым изнасилованием девушки-дознавателя в Уфе.

Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное расследованию дела. Лирический герой признается, что "не верит своим глазам". По его мнению, в результате расследования "кто-то выйдет, кто-то сядет", но в целом ситуация в правоохранительных органах не изменится.

Елена Драпеко в целом согласилась с реакцией певца, однако не верит, что ситуация в полиции не изменится. "С этим я не согласна — на мой взгляд, ситуация в полиции меняется", — заявила Драпеко агентству РИА Новости. Депутат отметила, что на первое место в обязанностях руководства правоохранительных органов должна выйти именно работа с кадрами. И если общественности становится известно о каких-то вопиющих инцидентах, значит, работа в этом направлении ведется, считает Драпеко и добавляет, что, по ее мнению, спрашивать с сотрудников полиции, совершивших подобные нарушения, следует "очень строго".

А вот ненормативная лексика, которой Шнур по традиции обильно пересыпает свои рифмы, Драпеко не удивила.

Изнасилование 23-летней девушки-дознавателя произошло в столице Башкортостана 30 октября. По версии следствия, его совершили 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району майор Павел Яромчук, 50-летний экс-глава ОМВД по Кармаскалинскому району Башкирии подполковник Салават Галиев и 51-летний начальник отдела полиции по Уфимскому району полковник Эдуард Матвеев.

Все подозреваемые уволены со службы с формулировкой "за совершение поступков, порочащих честь и достоинство". Они арестованы до 31 декабря.

В МВД Башкирии началась служебная проверка, призванная выявить "причины и условия, способствовавшие совершению преступления". Из Москвы в Уфу направлены сотрудники центрального аппарата МВД РФ.