Петербуржец угрожал убийством сотруднице скорой

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который угрожал убить 32-летнюю сотрудницу скорой помощи. Бригада медиков приехала по вызову в квартире одного из домов по улице Турку, пишет РИА Новости. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Во время обыска в жилище 60-летнего мужчины найдены боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статьям "угроза убийством" и "незаконное хранение боеприпасов".