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Сериал "Годунов" 33 минуты назад
Сериал "Годунов" можно будет увидеть только по телевизору
После подписания меморандума о борьбе с пиратским распространением контента первым сериалом, который будет показан только в телеэфире, стал "Годунов". Телеканал "Россия 1" целенаправленно не планирует выкладывать серии новой телесаги на свои официальные сетевые ресурсы. Таким образом удастся избежать несанкционированной выкладки серий на сайты, паразитирующие на чужом контенте.
Ранее руководство ВГТРК обратилось к компаниям Mail.Ru (Одноклассники, ВКонтакте), Rambler, "Яндекс" и Rutube с просьбой удалить в результатах поиска ссылки на сайты, разместившие сериалы в нарушение прав на аудиовизуальное воспроизведение, и выложенный незаконно контент.
Меморандум, гарантом исполнения которого выступил Роскомнадзор, интернет-компании и правообладатели подписали 1 ноября. В ближайшее время будет создан реестр пиратских сайтов, которые выкладывают нелегальные копии контента.
Соглашение будет действовать до 1 сентября 2019 года, если к тому времени не будет принят закон, обязывающий поисковики удалять ссылки на пиратский контент по запросу правообладателей без решения суда.
Премьера многосерийного фильма "Годунов" состоится 5 ноября в 20:30 на телеканале "Россия 1". Главные роли в исторической драме сыграли Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Анна Ковальчук и другие. Сериал можно будет увидеть только по телевизору, на "России 1", как и драму Сергея Урсуляка "Ненастье", снятую по одноименному роману Алексея Иванова. Премьера "Ненастья" состоится 12 ноября.
Правообладателем сериала "Годунов" и многосерийного фильма "Ненастье" является ВГТРК.
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