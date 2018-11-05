Чакыр обслужит матч между ЦСКА и "Ромой" в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил судей на матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Встречу между московским ЦСКА и римской "Ромой" обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

Напомним, матч между ЦСКА и "Ромой" пройдет 7 ноября в Москве на стадионе "Лужники".

Ассистентами известного турецкого судьи будут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн, за воротами будут работать Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек. Мустафа Эйсой назначен четвертым рефери на игру.

После трех матчей в активе ЦСКА четыре очка, у "Ромы" – семь.