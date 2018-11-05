На Украине пригрозили России оккупацией и расчленением

"Новой украинской оккупацией" и разделом между "странами-победителями" пригрозил России депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Накануне, когда в России отмечали День народного единства, он высказал в своем "Фейсбуке" собственную версию истории.

По заявлению Мосийчука, на самом деле в 1612 году Москву освободили не от польских интервентов, а от украинцев. По его словам, изгнанное из столицы войско гетмана Ходкевича на две трети состояло из "украинских казаков". Напомнил Мосийчук и о Московском походе гетмана Сагайдачного шесть лет спустя, когда осада Москвы закончилась перемирием.

Таким образом, по мнению Мосийчука, в России 4 ноября отмечают день освобождения от украинской оккупации — и она была не последней. Москве, по его словам, следует ждать "новую украинскую оккупацию", так как в лице Украины русские разбудили "нацию воинов".