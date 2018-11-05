Сыновья убитого журналиста WP требуют выдать им тело

Саллах и Абдулла, сыновья оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, потребовали от руководства Саудовской Аравии выдать им тело отца. Братья Хашогги в интервью телеканалу CNN назвали отца "мужественным, щедрым и очень смелым" человеком. Абдулла рассказал о надежде, что смерть Джамаля "была быстрой и безболезненной".

Братья заявили о желании похоронить отца на семейном кладбище в Медине.

Джамаль Хашогги был убит 2 октября во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По подозрению в совершении преступления задержаны 18 человек. Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство было преднамеренным.

Турецкие следователи совместно с саудовскими работают над предметным расследованием убийства.