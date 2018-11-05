Бывший борт номер один: старый самолет Лукашенко можно купить

Ту-154M с бортовым номером EW-85815, которым пользовался белорусский лидер Александр Лукашенко в качестве борта номер 1, был выставлен на продажу.

Продавец – авиакомпания "Белавиа". Год выпуска самолета – 1995. Начальная цена – чуть более 2 миллионов долларов.

Сейчас "Белавиа" эксплуатирует Boeing 767-300ER, Boeing 737 Business Jet.

Самолеты президента окрашены в красные и зеленые тона национального флага Белоруссии. На борту – надпись "Беларусь" на кириллице, на хвосте – герб, передает "Интерфакс".