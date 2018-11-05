Житель Уфы из ревности расправился с женой и своим старшим братом. Видео

СМИ обнародовали страшные кадры из квартиры в Уфе, где в минувшую субботу произошло двойное убийство.

По данным следствия, вечером 3 ноября в полицию позвонил мужчина, сообщивший об убийстве.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители выяснили, что 53-летний житель столицы Башкирии застал собственную супругу и своего старшего брата в тот момент, когда они уединились после совместного распития спиртного.

На почве ревности он застрелил из карабина жену, а затем и брата, пытавшегося покинуть квартиру.

Пострадавшие – женщина 44 лет и 65-летний мужчина, скончались на месте.

После расправы стрелок сам информировал стражей порядка о произошедшем.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемый задержан.