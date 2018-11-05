"Государство не просило вас рожать": чиновница попыталась отвертеться, но на видео все есть

Чиновница, заявившая детям, что "государство не просило их рожать", утверждает, что ее слова вырваны из контекста.

Ранее в интернете появилось видео со встречи главы свердловского департамента молодежной политики Ольги Глацких с волонтерами в Кировграде. Во время обсуждения финансирования молодежных проектов чиновница заявила волонтерам, что государство "никому ничего не должно" и "не просило родителей их рожать".

"Это клевета!" — заявила Глацких. Она считает, что фраза вырвана из контекста, правда, тут же добавила, что сама полное видео не видела, слова чиновницы приводит телеканал "360". По мнению, Глацких, содержание разговора с молодежью искажено. Она утверждает, что суть беседы состояла в том, что залогом хорошего развития молодежи являются семья и родители, а "государство лишь помогает в этом вопросе".

Первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова, комментируя высказывание Глацких, отметила, что допускать к работе с молодежью и молодежными организациями необходимо только подготовленных и компетентных людей, которые понимают, что дети — будущее России, заявила она РИА Новости. "Вложение в молодежные инициативы, молодежные движения дает отдачу в два-три раза", — считает Гумерова.

Сенатор Алексей Пушков согласен с позицией коллеги. "С такими главами департаментов молодежной политики у нас вообще рожать перестанут", — написал Пушков в Twitter.