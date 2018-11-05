Камера запечатлела момент аварии в Сочи, где погибли две женщины

Утром в воскресенье, 5 ноября, в Дагомысе – поселке в Лазаревском районе Сочи, произошла авария с летальным исходом.

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что водитель "Лады" повернул в сторону заправки. В тот момент, когда легковушка проезжала по полосе встречного движения в нее врезался кроссовер Volkswagen.

По данным СМИ, в результате столкновения погибли две женщины, находившиеся на пассажирских местах в "Ладе".