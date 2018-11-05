Станислав Черчесов: из "Спартака" со мной не связывались

Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию относительно переговоров между ним и московским "Спартаком". Ранее сообщалось, что "красно-белые" заинтересованы в приглашении специалиста.

Слухи появились почти сразу после увольнения итальянца Массимо Карреры с поста главного тренера столичной команды. Сейчас исполняющим обязанности наставника "Спартака" является испанец Рауль Рианчо.

"Со мной никто из руководителей "Спартака" не связывался, — заявил Черчесов, которого цитирует ТАСС. — Мои непосредственные руководители на эту тему не разговаривали, а значит, с ними тоже никто не связывался, или контактировали, но получили отказ, я не знаю".