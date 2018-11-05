Варфоломей не приедет на украинский "объединительный собор"

Советник украинского президента Ростислав Павленко исключил участие Вселенского патриарха Варфоломея в ожидаемом "объединительном соборе" на Украине.

"Скорее всего, будет кто-то из его представителей", — заявил Павленко в эфире "5 канала".

Назначить дату собора мешают разногласия украинских епископов по поводу того, как это мероприятие будет проводиться. Павленко уверил, что со стороны государства созданы все условия для подготовки к собору.

Как пояснил советник, в итоге Украина должна получить независимую автокефальную православную церковь. Павленко отверг предположения о том, что реорганизованная УПЦ будет подчиняться Константинопольскому патриархату, пишет ТАСС.

"Церковь получит свое место в диптихе, то есть порядке упоминания православных церквей, как независимая", — сказал Павленко.

Украинские власти обещают помогать, но не вмешиваться в выборы предстоятеля, считая их "внутренними церковными вопросами". Подписанное президентом Порошенко и Варфоломеем соглашение не требует ратификации. По нему Вселенский патриарх обязуется помочь признанию Украинской православной церкви другими церквями.

В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий надеется, что "объединительный собор" православных церквей пройдет в конце ноября. Об этом он заявил на Согласительном совете парламентских фракций в понедельник.

Константинопольский патриархат в начале октября начал процесс предоставления автокефалии церкви Украины. Синод Русской Православной Церкви расценил эти действия как раскол.