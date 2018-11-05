"Оренбург" обыграл "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

В понедельник, 5 ноября, тремя матчами завершается программа 13-го тура Российской премьер-лиги. В Оренбурге местный одноименный футбольный клуб принимал казанский "Рубин" и одержал победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит с пенальти, назначенный за игру рукой Федором Кудряшовым. На 57-й минуте 11-метровый удар в ворота казанцев реализовал нападающий хозяев Алексей Сутормин. На 88-й минуте с поля был удален защитник гостей Егор Сорокин.

"Оренбург" с 19 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. "Рубин" с тем же количеством баллов идет восьмым и уступает по дополнительным показателям.