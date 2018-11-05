Еврокомиссия отреагировала на кислотное убийство Екатерины Гандзюк

Киевские власти должны "удвоить усилия" в расследовании убийства сотрудницы Херсонского горсовета и украинской гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил журналистам в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

В Евросоюзе рассчитывают на привлечение всех виновных в этом ужасном преступлении к ответственности, передает РИА Новости. Также Брюссель ожидает принятия на Украине мер для предотвращения будущих нападений на активистов и на журналистов, ведущих расследования.

О смерти в больнице Екатерины Гандзюк, которую 31 июля этого года возле ее дома облили концентрированной серной кислотой, стало известно накануне. После нападения ее сначала доставили с ожогами в местную больницу, а затем перевели в одно из медучреждений в Киеве.

Полиция завела дело по статье "Умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже переквалифицированной на статью "Покушение на убийство", а теперь — на "Умышленное убийство, совершенное на заказ". Следствие полагает, что это было заказное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по данному делу.

По словам первого зампредседателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, cледствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональную деятельность Екатерины Гандзюк в должности и. о. руководителя аппарата Херсонского городского совета и ее активную гражданскую позицию, общественную и политическую деятельность как активиста.

Ранее наказать убийц Екатерины Гандзюк призвало посольство США на Украине.