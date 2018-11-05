В ХМАО мост обрушился под грузовиком и краном: есть погибшие и раненые

В Ханты-Мансийском автономном округе неподалеку от поселка Каркатеевы рухнул мост. При обрушении погибли два рабочих из ремонтной бригады, восемь человек ранены. В момент ЧП на мосту находились кран и "КамАЗ", пишет ТАСС.

Раненые находятся в состоянии средней и тяжелой степеней тяжести.

Обрушившийся мост был закрыт на реконструкцию, и строители занимались его разборкой. Для проезда транспорта рядом был сооружен временный мост.

26 октября в Приморье рухнул автомобильный мост. Погибли женщина и ребенок.