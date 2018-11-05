Медведев встретился с Си и дал совет китайцам
В Шанхае российский премьер Дмитрий Медведев побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и дал совет китайским туристам, в каких частях России следует побывать.
В рамках визита в Китай глава российского правительства предупредил потенциальных туристов о том, что для ознакомления с Россией им придется запастись временем — чтобы путешествовать по России, нужны годы. В первую очередь он рекомендовал обратить внимание на столицу, а также родной для премьер-министра Санкт-Петербург. Также Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе посоветовал начинать знакомство с Россией с "базовых культурных центров" и крупных интересных городов, в которых проходили культурные и спортивные мероприятия. Например, Чемпионат мира по футболу-2018.
Однако ограничиваться лишь крупными городами в поездках по России не стоит. Показательный пример — города, входящие в маршрут "Золотое кольцо". Многим из этих городов по тысяче лет, и они являются гордостью нашей страны. Путешествуя по ним, "можно почувствовать дух русской культуры, посмотреть на то, как этот город жил на протяжении веков", пояснил Медведев. Знаменитая русская природа также достойна внимания туристов. Камчатка, Байкал, другие природные заповедники, заказники. "Скучать не придется", — уверен глава российского правительства.
Ведущая интернет-конференции спросила Медведева, достаточно ли посетить России трижды, чтобы узнать ее. На что премьер ответил, что три посещения — это минимум.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Дмитрием Медведевым выразил уверенность, что настоящий визит Медведева и предстоящая встреча глав правительств двух государств "придаст дополнительный стимул разностороннему сотрудничеству между нашими странами" и попросил передать большой привет и наилучшие пожелания президенту Путину.
Помимо этого, китайский лидер выразил надежду на встречу и участие в саммите "Большой двадцатки", который запланирован на конец ноября в Буэнос-Айресе.
Визит Дмитрия Медведева в Китай продлится с 5 по 7 ноября. Глава правительства России в Шанхае встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и посетил торжественное открытие Китайской международной выставки импортных товаров. 7 ноября в Пекине состоится 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.
Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян обсудят ключевые вопросы российско-китайского торгово-экономического, инвестиционного, энергетического, межрегионального, приграничного и гуманитарного сотрудничества.
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