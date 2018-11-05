Ученые поделились секретом сгонки веса

Если каждый день взвешиваться, похудеть будет проще, пишет портал EurekAlert.

Американские ученые провели эксперимент, в котором приняло участие более 1000 человек.

Добровольцы в течение года взвешивались и фиксировали изменения собственного веса.

Выяснилось, что те, кто взвешивался каждый день, похудели, а вот кто взвешивался не чаще раза в неделю – нет.

При этом ни те, ни другие испытуемые специальные рекомендации не получали.

Ученые посчитали, что самостоятельный контроль очень важен для успешного похудания.