Съемки фильма во Львове омрачило убийство

В украинском Львове во время съемок фильма сотрудник съемочной группы из Киева зарезал прохожего на улице. Причиной, по сообщению пресс-службы прокуратуры Львовской области, был словесный конфликт.

Ссора между мужчинами произошла 31 октября, передает РИА Новости. В ходе перепалки 35-летний киевлянин достал нож и ударил им 29-летнего прохожего. От полученной раны тот умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", киевлянина арестовал суд. Сообщается, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.