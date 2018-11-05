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5 ноября 201816:57

Съемки фильма во Львове омрачило убийство

Pixabay

В украинском Львове во время съемок фильма сотрудник съемочной группы из Киева зарезал прохожего на улице. Причиной, по сообщению пресс-службы прокуратуры Львовской области, был словесный конфликт.

Ссора между мужчинами произошла 31 октября, передает РИА Новости. В ходе перепалки 35-летний киевлянин достал нож и ударил им 29-летнего прохожего. От полученной раны тот умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", киевлянина арестовал суд. Сообщается, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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