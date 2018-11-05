Получивший 19 лет итальянец взял в заложники четырех женщин

В Италии преступник, скрывавшийся от властей, удерживает в заложниках четырех человек. Как сообщают местные СМИ, 55-летний Франческо Амато ворвался в почтовое отделение городка Пьеве-Модолена с ножом и угрожал всем клиентам и персоналу.

Позже он отпустил семерых посетителей и одну сотрудницу, сейчас у него в заложниках находится четверо работниц почты. Здание окружили полицейские, рассматривается сценарий штурма, передает телеканал "Россия 24".

Известно, что мужчина был осужден на 19 лет тюрьмы по делу итальянской мафии. Ему удалось скрыться от правосудия. Сейчас он требует встречи с министрами внутренних дел и обороны Италии.