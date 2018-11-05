Водитель попытался протиснуться между машинами во время погони в Петербурге. Видео

Автомобилисты, оказавшиеся утром в понедельник, 5 ноября, на пересечении проспекта Энгельса и улицы Николая Рубцова в Выборгском районе Санкт-Петербурга, неожиданно для себя стали участниками аварии, попавшей в объектив регистратора.

Внезапно появившийся легковой автомобиль Hyundai протаранил Renault и маршрутку Mercedes, стоявшие на светофоре.

Вопреки ожиданиям, виновник ДТП продолжил давить на газ и буквально продрался между протараненными им транспортными средствами, после чего скрылся.

Как рассказал автор видео, за рулем Hyundai находился уроженец Киргизии, решивший покатать земляков на машине своего знакомого.

Незадолго до инцидента сотрудники полиции попытались остановить эту легковушку, однако водитель не подчинился требованию инспектора и попытался сбежать. Правоохранители устремились в погоню.

"Одного задержали, меня не задели, повезло", — поделился впечатлениями пользователь, разместивший видео происшествия в Сети.