Израиль постарается больше не подставлять российские самолеты под удар

Сбитый российский самолет Ил-20 в Сирии – трагедия, Израиль приложит все усилия, чтобы такого больше не случилось, заявил директор 1-го евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне.

17 сентября российский разведывательный Ил-20 был сбит в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Самолет возвращался на авиабазу в Хмейим. В это же время 4 израильских истребителя F-16 атаковали объекты в Латакии. Российскую сторону уведомили об авиаударе за минуту, по мнению Минобороны РФ, российский самолет подставили под удар.

15 военнослужащих погибли, в отношениях России и Израиля назрел кризис, передает РИА Новости.