"Реал" подпишет контракт со спонсором на десять лет и 1,1 миллиарда евро

Мадридский футбольный клуб "Реал" в скором времени подпишет долгосрочный спонсорский контракт с немецкой компанией Adidas, которая поставляет экипировку для команды и является ее техническим спонсором.

Как сообщает "Спорт-экспресс", новое соглашение будет рассчитано на десять лет, а общая сумма договора составит порядка 1,1 миллиарда евро. Отметим, что по нынешнему контракту, "Реал" получает от компании 52 миллиона евро в год.