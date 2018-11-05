Игрок "Челси" Матич удалил с формы символ мака из-за операции НАТО в Югославии

Сербский полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отказался играть в форме с красным маком — символом памяти о погибших британских солдатах — в знак протеста против операции НАТО в Югославии в 1999 году.

В матче против "Борнмута" Матич был единственным игроком на поле, у которого отсутствовал данный символ на футболке. После встречи серб заявил, что перед игрой сорвал знак с формы. Кроме того, он добавил, что никогда не будет его носить. И готов немедленно покинуть клуб и страну.

"Я понимаю, почему люди носят этот символ, и уважаю права каждого делать это, — сказал Матич, которого цитирует РИА Новости. — Однако для меня это только напоминание об атаке, которую я пережил 12-летним мальчишкой в Врело, когда моя страна была опустошена бомбардировками Сербии в 1999 году".

За время авиаударов, которые продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года, погибли около 2,5 тысячи человек. Еще 12,5 тысячи были ранены.