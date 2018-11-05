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5 ноября 201821:41 Андрей Сапегин

Оскандалившаяся чиновница пожаловалась на "трикопеешную" зарплату

Две фразы — и громкий скандал. Повод — рассуждения регионального чиновника о судьбах российской молодежи. Директор департамента по молодежной политике Свердловской области вот как думает.

 

"Получилось так, что у молодежи складывается такое понимание, что вам государство все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно. А вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", — заявила Ольга Глацких директор Департамента по молодежной политике Свердловской области на встрече с молодежью в Кировограде.

"Меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников – государство вам ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Мы как представители областной власти лишь только вам в помощь", — продолжила Глацких.

"…Она перевернула все с ног на голову, это непрофессионализм, надо знать, что государство -для человека, а не наоборот", — возмутился президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.

В российской Конституции, в частности, в статье №2, написано, что обязанность государства — признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.О защите прав молодежи, о ее поддержке говорят десятки других статьей конституционного, гражданского, трудового права. Демография – приоритет, по заявлению президента.

Губернатор Свердловской области в своем инста-блоге назвал высказывание Глацких "некорректным":

"…С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять".

Тем временем, сама Ольга Глацких называет шумиху вокруг ее высказываний клеветой. Оона поясняет свои рассуждения, говорит о том, что все в руках молодежи, что надо самим стремиться, добиваться, идти вперед, не надеясь на государство:

"Фраза вырвана [из контекста], и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе".

"Вы думаете, государству легко организовать мероприятие и это дешево стоит. Это недешево стоит. И ресурсы – человеческие ресурсы. А зарплаты трикопеешные у чиновников и государственных служащих", — убеждена Глацких.

В ближайшее время губернатор Свердловской области пообещал сделать оргвыводы: он намерен посмотреть полную видеозапись встречи и разобраться, имела ли место ошибка, оговорка, или речь идет о продуманной позиции.

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