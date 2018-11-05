Мост обрушился под грузовиком и краном: по факту гибели людей возбуждено дело

По факту обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), передает "Интерфакс".

Обрушение произошло в районе поселка Каркатеевы при демонтаже конструкций старого моста, два человека погибли, семеро пострадали. Они доставлены в Нефтеюганскую окружную больницу Один пациент в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом. Еще пятеро — в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости.

Следком и прокуратура Югры проводят проверку.