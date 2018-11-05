"Крылья Советов" в добавленное время вырвали победу у "Уфы"

В понедельник, 5 ноября, тремя матчами завершается программа 13-го тура Российской премьер-лиги. В Уфе местный одноименный футбольный клуб принимал самарские "Крылья Советов". Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Самарцы открыли счет на 18-й минуте, отличился Мирал Самарджич. Хозяева смогли восстановить равенство на 69-й минуте, точным ударом отметился нападающий уфимского клуба Дмитрий Сысуев. Победный гол был забит уже в добавленное ко второму тайму время. Отличился полузащитник самарцев Павел Яковлев.

"Крылья Советов" с 14 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Беспроигрышная серия "Уфы" прервалась на шестом матче, с 11 баллами команда располагается строчке ниже.