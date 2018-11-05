Санкционный список США: "Мир Бизнес Банк" добавили, АЭС "Бушер" исключили

США внесли в список антииранских санкций зарегистрированный в России "Мир Бизнес Банк", акционером которого является "Банк Мелли Иран" (Bank Melli).

Под санкции попали все компании Bank Melli, передает РИА Новости.

Вместе с тем в санкционный список не попала АЭС "Бушер" в Иране, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. С ней – еще два проекта.

Однако Помпео сообщил, что исключение носит временный характер.

В то же время США намерены ввести в отношении Ирана более жесткие санкции, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Американский президент Дональд Трамп хочет довести объем экспорта иранской нефти до нуля.

Если Иран не изменит своего поведения, он столкнется с жесткими экономическими мерами, добавил политик, передает ТАСС.

В понедельник вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.