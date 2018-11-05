IBU может восстановить Союз биатлонистов России в правах в 2019 году

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что российская организация может быть восстановлена в правах Международным союзом биатлонистов (IBU) уже в 2019 года.

Напомним, что из-за череды допинговых скандалов СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года. В сентябре ограничение было продлено. Однако снято оно может быть уже в 2019 году на внеочередном конгрессе IBU.

"Да, уже на внеочередном конгрессе IBU в следующем году СБР могут восстановить в правах, — сказал Драчев, которого цитирует ТАСС. — В середине ноября встретимся с представителями IBU в Москве для обсуждения критериев восстановления".