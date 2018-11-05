ЦСКА победил СКА и упрочил лидерство в Западной конференции КХЛ

В понедельник, 5 ноября, состоялась новая встреча главных фаворитов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА и одержал победу со счетом 3:1.

При этом формальна победа армейцев получилась волевой. Счет в матче на 6-й минуте открыл защитник петербургского клуба Динар Хафизуллин. Хозяева ответили на это тремя шайбами, которые забросили Сергей Калинин (15-я минута), Константин Окулов (32-я) и Янник Хансен (36-я).

ЦСКА одержал шестую подряд победу, набрал 42 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 39 баллами идет следов. Обе команды провели по 25 матчей.