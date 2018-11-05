КХЛ. "Спартак" в шестой раз подряд обыграл "Динамо" в дерби

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Москве состоялся новый раунд принципиального дерби, в котором "Динамо" принимало "Спартак". Встреча завершилась победой "красно-белых" со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Робин Ганзл (18-я минута) и Каспарс Даугавиньш (51-я). У "бело-голубых" отличился Игорь Макаров (45-я).

"Спартак" в шестой раз подряд одержал победу над "Динамо" в регулярных чемпионатах КХЛ. С 28 очками "красно-белые" располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 21 баллом идет девятым.

Результаты других матчей игрового дня: "Авангард" – "Куньлунь" – 5:1, "Витязь" – "Локомотив" – 4:3, "Нефтехимик" – "Салават Юлаев" – 2:3, "Торпедо" – "Ак Барс" – 3:4 ОТ.