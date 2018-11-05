Убийство Екатерины Гандзюк: СБУ зашевелилась после призывов ЕС

Служба безопасности Украины обещает сделать все возможное, чтобы установить и задержать заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, говорится в сообщении ведомства. В нем уточняется, что операция будет проведена "в максимально сжатые сроки".

Ранее сообщалось, что украинская активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице от тромбэмболии. В клинике она находилась с июля этого года после совершенного на нее нападения. Неизвестные напали на Гандзюк, выходившую из офиса в Херсоне вечером 31 июля, и облили ее почти литром серной кислоты из аккумуляторной батареи. В результате нападения Гандзюк получила химические ожоги 35% кожи.

После нападения полиция вела следствие по делу о покушении на убийство, однако после смерти Гандзюк оно было переквалифицировано на "умышленное убийство, совершенное на заказ". Сообщалось, что в рамках расследования были задержаны шесть подозреваемых — вероятных исполнителей заказного нападения. По данным некоторых СМИ, пятеро из задержанных являются ветеранами АТО из "Правого сектора" (запрещена в России). Сообщалось, что двое из них были награждены государственными орденами "За мужество". Организатором покушения считается экс-полицейский с родственными связями в руководстве херсонской городской полиции Сергей Торбин.

Имя заказчика покушения на Гандзюк пока неизвестно.

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан выразил соболезнования родным и близким правозащитницы."Очень опечален известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк", — написал Хан в Twitter.

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас призвала киевские власти "удвоить усилия" в расследовании убийства Гандзюк. В Евросоюзе рассчитывают на привлечение всех виновных в этом ужасном преступлении к ответственности. Также Брюссель ожидает принятия на Украине мер для предотвращения будущих нападений на активистов и на журналистов, ведущих расследования.