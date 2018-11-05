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Ситуация на Украине 2 минуты назад
5 ноября 201819:23
В Одессе пытались сжечь храм иконы Божией Матери
Колокольню одесского храма иконы Божией Матери при детском реабилитационном центре имени Януша Корчака пытались поджечь неизвестные, также они пытались взломать входную дверь, но безуспешно.
Охрана вызвала пожарных и полицию.
Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата обратилась к правоохранителям с просьбой о защите народных святынь и места, где проходят реабилитацию люди с психофизиологическими отклонениями, передает ТАСС.
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